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貴州及廣西發生山火　連續燃燒多日暫無人員傷亡

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  • 2023年02月01日
貴州及廣西發生山火　連續燃燒多日暫無人員傷亡
【有線新聞】貴州及廣西近日發生山火，連續燃燒多日，未有造成人員傷亡。
黔南州多地出現乾旱，其中貴州都勻市山火，火場面積超過千畝，波及3個鄉鎮，周日起火後到星期二火勢才受控。
另外廣西桂林市的銀礦山，上星期六起火後，至今已經燒了超過3天，據了解，現場至少有兩個火頭，火線蔓延至1.6公里、面積超過240畝，當局稱星期三早上已撲滅山火，警方經調查後拘捕一名涉案男子。
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