返回
按輸入鍵開始搜尋

陝西咸陽涇河受污染　河水一片烏黑、沉積物疑為煤渣

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】陝西咸陽涇河疑被污染，河水變成一片烏黑，水中充斥疑似煤渣沉積物。當局稱已派員處理，但未知污染原因。
「因為光線的問題，大家可能覺得水是清的，但實際上水是特別黑、特別混。」從民眾拍攝的影片都見到，多條河段變成「黑水河」，水色特別混濁；更有民眾表示，水中充斥大量疑似是煤渣的黑色沉積物，就連沙灘都有煤渣沉積物。
有民眾表示，涉事河段是涇河長武縣亭口鎮至彬州市段，他發現後已立即向當局舉報；有咸陽市生態環境局職員表示，在接到民眾舉報後，已連夜派員到相關河段排查，水質監測、環保執法等部門職員也有到場協助，但暫未找到污染源頭。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日