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陝西咸陽涇河受污染 河水一片烏黑、沉積物疑為煤渣
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2023年02月01日
【有線新聞】陝西咸陽涇河疑被污染，河水變成一片烏黑，水中充斥疑似煤渣沉積物。當局稱已派員處理，但未知污染原因。
「因為光線的問題，大家可能覺得水是清的，但實際上水是特別黑、特別混。」從民眾拍攝的影片都見到，多條河段變成「黑水河」，水色特別混濁；更有民眾表示，水中充斥大量疑似是煤渣的黑色沉積物，就連沙灘都有煤渣沉積物。
有民眾表示，涉事河段是涇河長武縣亭口鎮至彬州市段，他發現後已立即向當局舉報；有咸陽市生態環境局職員表示，在接到民眾舉報後，已連夜派員到相關河段排查，水質監測、環保執法等部門職員也有到場協助，但暫未找到污染源頭。
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