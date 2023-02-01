房屋結構安全性不宜經營　北京三里屯酒吧街步入歷史

【有線新聞】在北京有近28年歷史的三里屯酒吧街，近日因為房屋結構問題要遷拆，有民眾到酒吧街「打卡」留念。有酒吧老闆說，當局沒有任何賠償方案，未必會在限期前搬走。

星期二是遷拆限期前最後一天，三里屯酒吧街人流比較稀少，部分酒吧大門深鎖，店裏基本清空、只是留下一些雜物。

有人聽到遷拆消息，專程來懷緬一下。市民劉女士說：「其實我是外地人，但是我有時候晚上來過這邊，路過時感覺這裏很熱鬧，很多年輕人都喜歡來這裏，青春洋溢。」市民張皓然亦說：「這條街是我們上大學的時候經常會來這邊，一起同學聚會、朋友聚會，它已經是北京很有名的一條街，它好像香港的蘭桂坊一樣，28年了今天要跟我們告別了。」市民游先生表示：「我自己並不來這裏消費，但是我覺得這個地方，好像是一個時代的東西一樣，我自己是做城市建築研究，某種意義上這個地方，可算是90年代中國對外開放的標誌。」

酒吧街的商舖去年12月25日收到三里屯街道辦的通知，要在周二前搬離，原因是按照市區自建房屋專項整治工作要求，經第三方專業機構鑑定結果，酒吧街的房屋結構安全性已不適合經營，嚴重影響整體安全。雖然當局說酒吧要在星期二前搬走，但大部分酒吧在限期前，仍然繼續開門做生意。

入夜後的酒吧街，光顧酒吧的人不多，但陸續有市民到來「打卡」留念。市民韓先生說：「以前老是跟朋友來這邊拍照，然後就覺得挺好看的。有些不捨得，但是還行，就是聽從政府的意見吧。」市民馬先生則表示：「我感覺還是應該保留一下原來的特色，因為畢竟是北京挺有特色的地方，現在都變成了水泥森林，很少有特別特色的風格。」

有不願意上鏡的酒吧老闆說一直努力經營酒吧，但當局未有就遷拆作出賠償，而且還未找到新地方開舖，即使限期屆滿亦未必會搬走。

三里屯街道辦說，將在下星期開始改造工程，但未來將繼續保留酒吧街品牌，又會引入輕食、咖啡等，令餐飲業更趨多元化。