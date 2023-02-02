胡鑫宇案　當局認定死者自殺亡　生前有強烈自殺意願

【有線新聞】江西高中生胡鑫宇屍體發現案，當局公布認定死者是自殺死亡，屍體發現地是原始第一現場；又稱從提取到的錄音內容證實，死者生前已有強烈自殺意願。

胡鑫宇屍體發現案，省公安周四公布最新調查結果，表示專案小組經過調查訪問、現場勘查、屍體檢驗和物證檢驗鑑定等工作後，證實胡鑫宇是自縊死亡；又稱屍體被發現時已高度腐壞，現場並無打鬥痕跡，遺體檢驗後亦未發現中毒。

江西省公安廳指導組組長胡滿松說：「認定胡某宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場，在中心現場沒有打鬥和拖拽痕跡。根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡某宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。」

當局又將現場拾獲的錄音筆交予鑑定中心修復，證實該筆為死者所有，內容未有經人為合成篡改；當中包括胡鑫宇在去年10月14日，即失蹤當日下午5時40分和11時08分，於學校宿舍5樓露台錄下的兩段錄音，均清晰表達他有強烈自殺意願；當局又引述死者家屬表示，兩段錄音原版可適時公開，但為保障未成年人私隱，暫時只將錄音內容摘錄通報。

有記者問到吊著死者的鞋帶，為何能承載屍體這麼久而不斷裂，當局這樣回應。江西省公安廳刑警總隊技術處副處長程堅說：「該(鞋帶)材質以同類型

棉質鞋帶相比，具有不易腐、拉力強的特點。經偵查實驗，同款鞋帶在緩慢拉升狀態下，最大承重量85公斤。此外隨時間推移，屍體腐敗後水分會丟失，體重會變輕，延長了鞋帶的承重時間，所以沒有發生斷裂。」

被問到有家屬聲稱遺體被發現時，雙腳與地面呈平行狀態，當局澄清，死者當時雙腳是自然下垂；同時又指事件曝光後，部分人為炒熱度，惡意編造和胡亂拼接影片造謠，向公眾傳播不良價值觀，公安機關已予以打擊，將部分造謠者繩之於法。