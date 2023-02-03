翼身一體化飛機模型試飛成功 有望突破傳統客機空氣動力效率

【有線新聞】內地國防重點學府之一的西北工業大學，研發出一款機翼及機身融合的客機模型，近日成功試飛，形容是未來民航機的發展方向。

寬扁平滑的它，在空中快速劃過。有別於現時一般客機氣動布局，西北工業大學團隊研發的這架按比例縮小的模型機，是翼身一體化。他們說在性能上，遠遠領先於傳統飛機。西北工業大學翼身融合項目團隊負責人李棟：「我們實驗機採用的是「後體加長翼身融合布局」新概念設計，並圍繞高速飛行與低速起降性能，協調客艙乘坐舒適性，與應急疏散兼容、增升，與配平能力匹配，三個核心技術進行設計。本次試飛是翼身融合民機技術研究，從概念研究到技術驗證的關鍵一步。」

團隊說，這種突破性的設計結構重量更輕，同時裝載空間更大，具有節能、環保等優點。雖然飛機外形看似扁平狹窄，不過機身兩側均有8個艙門，加上單排16座的設計，能給予乘客更好的乘坐感受。西北工業大學翼身融合項目團隊負責人李棟：「相較於目前國外一排24到30座的設計，飛機轉彎飛行時，坐在外側的乘客受到的過載感受更小，乘坐體驗更加舒適。」

目前國際通用的民航飛機，在過去數十年來，空氣動力效率已接近極限。油耗、噪音、有害氣體排放等環保指標，亦無法進一步降低。而團隊就針對這些問題，已進行一系列大型風洞試驗、模擬數值與縮細比例飛行等技術驗證，在噪音抑制等方面，已取得了重要進展。