重慶破特大虛報增值稅發票案　涉額逾14億元

【有線新聞】重慶警方破獲一宗特大虛報增值稅發票案，涉案金額超過14億元人民幣。

當地警方去年底聯同市稅務局人員，在渝北區拘捕犯案集團主腦，檢獲電腦、手機及印章等證物。

警方指犯案集團透過控制的350多家空殼公司，涉嫌虛報發票近2萬份，涉及全國16個省市，發票金額及稅額合共超過14億元。