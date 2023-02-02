京婦帶6歲兒入女廁惹不滿　與如廁女子掀罵戰惹議

【有線新聞】近日內地有家長帶6歲男童進入女廁，結果惹來其他女士不滿，事件在網上引起熱議，甚至官媒都發文評論，並提醒家長應負起教育責任。

最近北京一名女子到哈爾濱旅遊，在地鐵站內女廁發現一名男童，於是要求他離開，但男童家長隨即在廁所大聲辱罵，又要求女子向男童道歉。

男童家長大罵道：「這是女衛生間，就這麼小的孩子，誰說這孩子不可以進衛生間了，誰說的不可以，現在解決問題的方法，就是你給孩子道歉，取得他的原諒。」

雙方爭拗持續，最後要由地鐵站職員將他們分開。事件在網上引起熱議，有人批評男童家長態度惡劣，認為他們應該承擔教育責任。市民趙小姐說：「我覺得寶媽的做法稍微有點偏激，雖然我比較理解她的初衷，可能是想保護自己的孩子，大吵大鬧的這種行為，其實對孩子來講也是二次傷害。」市民小小姐亦說：「我覺得6歲的孩子，其實不算很小了，其實父母可以正確地引導他自己去衛生間，而且從視頻裏看其實父親也在的，那為甚麼不能讓爸爸帶著孩子去衛生間呢？」

官媒人民網亦就事件發聲，指家長應該承擔監管責任，主動幫小童樹立正確的性別意識；另一方面也需要社會理解，建議各地城市增加無障礙洗手間及母嬰室等基礎設施，避免類似衝突再發生。