否認胡鑫宇器官遭變賣傳言　當局：死者內臟俱在、非稀有血型

【有線新聞】江西高中生胡鑫宇屍體發現案，當局公布最新調查結果，認定胡鑫宇是自殺身亡；又稱從現場檢獲錄音筆內容顯示，他生前已有強烈自殺意願。

央視記者到訪胡鑫宇屍體發現地點，現場主要都是斜坡，樹木茂密，位置偏僻隱蔽。據發現屍體的倉庫員工指，當日他因為跟隨狗隻跑到涉事地點才意外發現屍體，而該處地勢太陡峭，平時根本不會有人前往。

省公安周四公布調查結果，表示專案小組經過調查訪問、現場勘查、屍體檢驗和物證檢驗鑑定等工作後，證實胡鑫宇是自縊死亡；又稱屍體被發現時已高度腐壞，現場並無打鬥痕跡，遺體檢驗後亦未發現中毒。江西省公安廳指導組組長胡滿松說：「認定胡某宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。」而現場檢獲的錄音筆，有檔案顯示胡鑫宇在去年10月14日，即失蹤當日於學校宿舍錄下的兩段錄音，均清晰表達他有強烈自殺意願。

有記者問到吊著死者的鞋帶，為何能承載屍體這麼久而不斷裂，當局這樣回應。江西省公安廳刑警總隊技術處副處長程堅說：「同款鞋帶在緩慢拉升狀態下，最大承重量85公斤。此外隨時間推移，屍體腐敗後水分會丟失，體重會變輕，延長了鞋帶的承重時間，所以沒有發生斷裂。」

對於網傳消息指，胡鑫宇血型屬稀有熊貓血，死後器官遭販賣，當局澄清死者是O型血，發現屍體時身上各個內臟，雖已腐壞但並無缺失；又澄清死者當時雙腳是自然下垂，批評有人為炒熱度，惡意編造和胡亂拼接影片造謠，已將部分造謠者繩之於法。