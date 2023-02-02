返回
按輸入鍵開始搜尋

羅湖口岸通關在即附近商戶打掃衛生　店主：心情興奮

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
羅湖口岸通關在即附近商戶打掃衛生　店主：心情興奮
【有線新聞】隨著羅湖口岸即將通關，在深圳，無論是羅湖商業城，或是附近商業區的商戶，都忙於為通關做好準備。
羅湖口岸通關在即，在深圳的羅湖口岸大樓一帶，除保安人員如常巡邏外，暫未見有新安排。不過在附近的購物中心，商戶已接獲通知，本月6日口岸將會恢復通關，商場內清早已有工人進行清潔，一些快餐店、診所等的商戶，獲消息後亦重新開門，有在疫情間停業的商戶特意回來打掃。至於一直堅守的店主表示，終於捱過三年疫情，心情興奮。
深圳眼鏡店東主彭先生指，「我們心情非常開心，終於迎接香港羅湖口岸開關，我一直在這裏堅守，堅守了三年，現在就是搞清潔搞衛生，迎接香港市民來羅湖商業城購物的時候，提供一個非常好的舒適的、乾淨的、整潔的環境，正式通關以後，我們每天會準時10點開門，晚上10點或11點打烊。」
至於距離羅湖口岸不遠東門步行街，是以往港人到深圳吃喝玩樂常去的熱點。其中這條美食街因為價錢方面比香港平很多，是不少港人「掃街」必到之處，有食店店主表示自從一月通關後，香港人客明顯增加三分一。
深圳小食店店主劉先生指，「疫情期間肯定是有好多影響，但是現在一通關香港同胞過來，對我們經濟消費都有帶動了很多，(食材）最起碼增加一倍，因為現在很多香港同胞好久沒來深圳遊玩、購物，他們也很喜歡到深圳購物消閒，所以我們會增加很多食材。」
有店主表示，目前的生意額已由疫情期間每日大約二千元，增加至每日近兩萬元，隨著羅湖口岸通關，他們預期會迎來更多港人，對生意有更大的幫助。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日