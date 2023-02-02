羅湖口岸通關在即附近商戶打掃衛生　店主：心情興奮

【有線新聞】隨著羅湖口岸即將通關，在深圳，無論是羅湖商業城，或是附近商業區的商戶，都忙於為通關做好準備。

羅湖口岸通關在即，在深圳的羅湖口岸大樓一帶，除保安人員如常巡邏外，暫未見有新安排。不過在附近的購物中心，商戶已接獲通知，本月6日口岸將會恢復通關，商場內清早已有工人進行清潔，一些快餐店、診所等的商戶，獲消息後亦重新開門，有在疫情間停業的商戶特意回來打掃。至於一直堅守的店主表示，終於捱過三年疫情，心情興奮。

深圳眼鏡店東主彭先生指，「我們心情非常開心，終於迎接香港羅湖口岸開關，我一直在這裏堅守，堅守了三年，現在就是搞清潔搞衛生，迎接香港市民來羅湖商業城購物的時候，提供一個非常好的舒適的、乾淨的、整潔的環境，正式通關以後，我們每天會準時10點開門，晚上10點或11點打烊。」

至於距離羅湖口岸不遠東門步行街，是以往港人到深圳吃喝玩樂常去的熱點。其中這條美食街因為價錢方面比香港平很多，是不少港人「掃街」必到之處，有食店店主表示自從一月通關後，香港人客明顯增加三分一。

深圳小食店店主劉先生指，「疫情期間肯定是有好多影響，但是現在一通關香港同胞過來，對我們經濟消費都有帶動了很多，(食材）最起碼增加一倍，因為現在很多香港同胞好久沒來深圳遊玩、購物，他們也很喜歡到深圳購物消閒，所以我們會增加很多食材。」