返回
按輸入鍵開始搜尋

夏寶龍：要清醒認識一國兩制面臨的各種考驗

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】國務院港澳辦主任夏寶龍表示，要清醒認識一國兩制前進路上面臨的各種考驗。
夏寶龍在北京出席港澳系統深入學習貫徹黨的二十大精神專題會議時，強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟兩個確立的決定性意義，以做好新時代港澳工作的實際成效踐行兩個維護，奮力譜寫一國兩制實踐新篇章，克難攻堅、守正創新、團結奮鬥、實幹擔當，更加扎實有效地做好各項工作。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日