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夏寶龍：要清醒認識一國兩制面臨的各種考驗
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2023年02月03日
【有線新聞】國務院港澳辦主任夏寶龍表示，要清醒認識一國兩制前進路上面臨的各種考驗。
夏寶龍在北京出席港澳系統深入學習貫徹黨的二十大精神專題會議時，強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟兩個確立的決定性意義，以做好新時代港澳工作的實際成效踐行兩個維護，奮力譜寫一國兩制實踐新篇章，克難攻堅、守正創新、團結奮鬥、實幹擔當，更加扎實有效地做好各項工作。
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