專家指新冠病毒將與人類共存　料內地不會再現海嘯式爆發

【有線新聞】有病毒學專家指出，新冠病毒或與人類長期共存，但相信內地不會再出現海嘯式爆發；另有專家警告，除了要預防新冠疫情，亦要警惕其他傳染病反彈。

中國疾控中心日前表示，內地首波疫情高峰過後，住院、重症及死亡病例回落，有病毒學專家接受內媒訪問時，強調不要以為新冠病毒會逐漸消失。

港大生物醫學學院教授金冬雁表示：「這個病毒肯定是要與人類長期共存的，或者是長期的會感染人類的，未來這個疫情很簡單，就是說在這個已經發生過大海嘯的，這些地區跟城市，它在相當長的一段時間內，會進入低度流行。」

他又特別提到不少客觀因素影響，會為疫情發展增添變數，「首先我們有大城市、有中小城市、有這個鄉村，而且從氣候條件、地理環境來說也是很不一樣的，所以就是說它的跨度是比較大的，而且疫苗接種的情況有不同，還有的就是高危人群有沒有落實他的跟蹤，這些肯定都會對整體的疫情是會有影響的。」

另外，有流行病學專家提醒公眾不僅要小心新冠病毒，亦要警惕其他疾病的隱性流行。流行病學專家魏晟表示：「就是我們通過3年的嚴防死守，我們整個人群中的隱性傳播，疾病的隱性流行水平也都受到了很大抑制，整個人群常見傳染病的免疫水平，都是處於一個比較低的水平，所以這個人群的整個流動恢復以後，這個常見傳染病的反彈都會比較猛，不僅僅只是新冠。」

他又提到，目前內地處於疫情高峰後的波谷，抗體水平會日漸衰減，警告在半年內會下降到一個較低水平，可能會迎來新一波感染。