長沙高速公路多車連環相撞　16人死亡、66人受傷

【有線新聞】湖南長沙有高速公路發生多車連環相撞，造成16人死亡、66人受傷。

由網上片段可見，公路上多輛私家車和貨車相撞。有車輛起火、冒出大量濃煙。事發在周六下午五時許，在湖南長沙許廣高速公路望城段的收費站附近，官方指在十分鐘內，路上先後發生5宗汽車連環相撞事故，共造成16人死亡、66人受傷，其中8人傷勢較重。