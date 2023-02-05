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長沙高速公路多車連環相撞 16人死亡、66人受傷
i-Cable
2023年02月05日
【有線新聞】湖南長沙有高速公路發生多車連環相撞，造成16人死亡、66人受傷。
由網上片段可見，公路上多輛私家車和貨車相撞。有車輛起火、冒出大量濃煙。事發在周六下午五時許，在湖南長沙許廣高速公路望城段的收費站附近，官方指在十分鐘內，路上先後發生5宗汽車連環相撞事故，共造成16人死亡、66人受傷，其中8人傷勢較重。
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