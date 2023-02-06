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內地寒假後陸續開學　當局稱師生毋須提供核酸證明、部分學校要求返校前檢測惹議

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】全國多地寒假後陸續開學，國務院聯防聯控機制印發通知，提到中小學幼稚園師生出入學校不再提供核酸證明，但包括浙江杭州等地部分學校，仍要求學生返校前做檢測。
國務院聯防聯控機制綜合組近日推出最新疫情防控指南，其中校園防疫方面，就提到高等學校不再開展全員核酸篩查，中小學校和幼稚園師生出入校門亦不用再提供核酸證明；若出現一定人數的感染，可以班級或年級為單位停止返校並改上網課。
不過有內地傳媒發現，包括浙江杭州、紹興等地多間幼稚園和小學等，都要求學生返校前要做抗原或核酸檢測，部分學校甚至要求學生自我健康監測一星期，並要填寫健康申報表，一旦陽性則不准返校；不過有網民就認為，既然疫情已經受控，無必要要求學生再做核酸檢測，此舉無疑是過度防疫。
另外，包括北京、湖北等地疾控部門近日相繼發出防疫提示；其中北京當局表示，目前當地主要流行毒株為BF.7和BA.5.2，並處於病例散發狀態；而湖北疾控中心稱，主要流行優勢毒株是BA.5.2，尚未發現XBB變異株；陝西西安則指，雖然春節期間人員流動幅度較大，但市內未出現大規模感染，表明目前已度過感染高峰，進入低流行水平階段。
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