被稱「政治和尚」　台灣星雲大師圓寂、終年95歲

【有線新聞】台灣佛光山星雲大師圓寂，終年95歲。蔡英文感激他為社會及佛教的奉獻，新華社就提到他積極推動兩岸佛教交流交往。

星雲大師祖籍江蘇，俗名李國深。他1949年初去到台灣，是佛光山的創辦人。一直致力推動「人間佛教」，無論在文化、教育和慈善方面都作出不少貢獻。

雖然他作為宗教領袖，但過往亦一直熱衷政治。曾加入國民黨、與政壇來往，有人批評他是「政治和尚」。在大陸出生的他一直主張兩岸和平，曾表明反對台獨，稱正因自己生逢亂世，明白戰爭帶來後果，認為兩岸只要有愛就能和平。

他於2014年亦曾隨同時任國民黨榮譽主席連戰，以宗教界代表身份到訪北京，獲國家主席習近平接見。他提到習近平提出的中國夢，帶給中國更偉大、富強的發展。而星雲大師曾多次來港舉行佛法宣講，在2010年更獲港大頒授名譽社會科學博士，以表揚他在公益事務的貢獻。

對於星雲大師離世，台灣政界代表感到惋惜。台北市市長蔣萬安說：「晚上看到星雲大師圓寂，感到非常悲痛。他在幾個場合特別談到，我們做事擔當要勇敢心，待人處事要恭敬心，所以我想這些都是讓我們，不管在私人領域或是公務上，讓我們謹記在心的大智慧。」

而蔡英文透過發言人指，感激懷念他對社會及佛教的奉獻，相信他慈悲友愛的精神永存。新華社也有報道星雲大師圓寂，指他畢生致力弘揚人間佛教，推動兩岸佛教交流。

星雲大師近年先後兩次中風，其後身體狀況變差。周日下午約五時於睡夢中圓寂。佛光山已暫停所有對外活動，但會開放給公眾弔唁，下周一將舉行圓寂讚頌典禮。