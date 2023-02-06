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海南興建全國首個商業航天發射場　設觀賞區讓民眾觀看火箭升空

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  • 2023年02月06日
【有線新聞】近年內地積極開拓商用航天市場，在海南正興建全國首個商業航天發射場，預計明年可發射商用火箭，同時會設立觀賞區，讓民眾觀看火箭升空。
這個佔地2000多畝，全國第一個商業航天發射場項目，已完成地基及基本設施，工人現正忙於搭建發射塔，發射場耗資40億元人民幣，由海南國際商業航天發射有限公司投資興建。
公司工程設備部副部長葛立新表示，「目前我們的勤務塔一層已經吊裝完畢，1號避雷塔一層也安裝完成，二層正進行試拼，我們計劃是在2023年6月份完工，這個勤務塔主要是為了火箭和衛星在現場組裝(提供)一個作業平台，工人在上面操作，進行設備調試。」
整個發射塔由千多個鋼架組成，在安裝第一層鋼架後，預計每10天可搭建一層。發射場預計明年6月30日可以首次發射商用火箭，發射場除了負責發射任務，未來還會加入旅遊配套設施。
公司黨委副書記郭強指，「比如說以後我們商業航天發射場，它提供的旅遊服務是非常廣泛的，包括在火箭製造過程中的工業旅遊，火箭的轉場方面也能提供觀光服務，同時以後的火箭發射也能向公眾提供近距離的，當然是安全距離之內的(觀賞)服務。」
至於發射場的技術區及發射區硬件設施年底將落成。
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