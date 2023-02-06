廣東省去年人均支配收入僅4.7萬多　位列全國第六

【有線新聞】國家統計局近日公布了去年31個省市居民人均可支配收入情況，不過GDP多年位列第一的廣東省，僅以47000餘元位列全國第六。

在廣州從事金融工作的譚女士表示：「我可支配收入可能就10至20萬元，供房子、養小孩，存的(錢)就5、6萬。」當老師的劉女士亦說：「可支配收入就是不超過10萬元，其實存儲的沒有多少，主要是消費，佔比80%至90%。」任職廣告行業的黃先生表示：「三萬多(可支配) 不太滿意，就繼續努力，所以我覺得這個數字，可能對於家庭來說有點少。」

近日全國31個省市陸續公布了去年居民人均可支配收入情況，其中上海和北京，以近8萬元位居前列；之後浙江、江蘇、天津三個東部沿海省市緊隨，而GDP總量逼近13萬億元、保持多年全國第一的廣東省，在居民人均收入上，僅以47000餘元位列第六，增速放緩至4.6%。

有學者分析認為，主要是受制於人口基數大，以及新生兒增加。暨南大學公共管理學院教授王子成表示：「人口的自然增長來看，廣東是新增出生人口最多的一個省份，流動人口又以適育人口、育齡人口為主，自然增長率比較高，所以這也攤薄了家庭總收入。」

學者認為相較其他沿海地區，廣東要提升人均收入，仍然有較大提升空間。王子成續說：「可能要通過改善一些收入分配的改革來擴大，中等收入群體的規模，相對於浙江來說，現在的比例還是低了很多，(另外)就是要以鄉村振興為切口，切進來，來發展縣域經濟，是縮小城鄉收入差距的重要手段。」

從去年廣東居民的收入來源來看，四大類收入增速都超過4%，其中工資收入佔比例最多，超過3萬元水平。