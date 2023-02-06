梁振英率團訪南沙　望29間商聯會下決定在南沙「插支旗」

【有線新聞】內地與香港恢復全面通關，全國政協副主席梁振英率領考察團到廣州南沙，展開為期兩天的考察。

全國政協副主席梁振英率領的考察團，周一早上先參觀由香港發展商，負責興建的公共運輸導向型開發項目，又到一間港式醫療服務機構，以及港澳青創基地等，亦與廣東省、市、區政府相關部門座談交流。

身在廣州的梁振英表示：「我今日著重想大家考慮一下，明天下午離開之前，趁有時間考慮切實作決定，商、協會在本地聘請人，或者在香港派一個人上來，因為這個地方是香港歷史上第一次，有29間商協會集中的地方，希望大家下個決心，在這裏插支旗。」

考察團其後與內地的商會舉行交流會，有香港商界代表說，有意加強兩地商貿合作。今次隨團的香港物流商會主席鍾鴻興稱，隨著兩地全面通關，未來可與內地探討更多，新的物流合作模式，「過往來說，我們在香港的跨境物流是在東面為主，但我們在疫情期間發覺，在南沙的水路和香港的跨境物流是一個很好的對接，所以我們希望和南沙，在這方面甚至穗港的合作，我們思考或探討多些定班、定航，可以令兩地跨境物流更加暢順。」

香港安老服務協會主席陳志育相信未來會有更多港人，退休後會選擇到內地生活，希望南沙可以打造一間港式養老院，「將養老產業在灣區、在南沙，建造一個可以與國際聯通的品牌，也可以做一個示範作用，將香港一些比較高標準的養老模式帶到南沙，讓香港的老年人，以後可能需要長期護理，入住養老院的時候，不需要再考慮回香港。」

今次考察團團員包括粵港合作諮詢委員會成員，香港29個工商專業等團體代表，他們周二會繼續考察當地物流及教育機構。