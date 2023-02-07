孫春蘭促加強師生健康監測管理　多地開展新冠抗體檢測、專家疑作用有限

【有線新聞】國務院副總理孫春蘭表示，各地學校開學前要了解清楚師生感染情況，加強健康監測和管理，盡快全面恢復正常教學。另外全國多地都正式開展新冠病毒抗體檢測服務，但專家質疑作用有限。

國務院副總理孫春蘭周一前往北京多間大專院校和中學，了解開學準備工作和相關教學安排。

她表示，今年春季開學有近3億師生大規模集中返校，各類學校須按照「乙類乙管」的相關要求，進一步優化學校管理措施，全面恢復正常教育教學秩序；包括開學前要了解清楚師生感染情況，組織有序安全返校，加強師生健康監測和健康管理；強調校方要針對學生學習實際情況，合理安排教學進度，認真執行國家課程方案和課程標準，確保教育質量。

另外，包括廣東深圳、湖南和湖北武漢等多地相繼發通知，宣布正式開展新冠病毒抗體測試。其中深圳羅湖醫院檢測中心指，每次檢測費用約為33元人民幣，又稱近期感染的患者如有臨床肺炎症狀表型，須結合臨床積極抗感染治療；而這個抗體檢測項目就為可疑重症肺炎診斷，提供診斷依據。

不過官媒《人民日報》引述多名專家，表示接受抗體檢測意義不大，認為即使感染後有抗體，亦不能保證是絕對安全，抗體數值的多少，亦不能準確反映對人體保護作用有多大；強調是否會被感染還受其他因素影響，譬如病毒是否變異等。