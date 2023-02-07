土耳其地震｜中方提供四千萬援助　救援隊前往救災

【有線新聞】土耳其發生7.8級地震後，當地及鄰國敘利亞災情嚴重。國家主席習近平分別向兩國致電慰問，而中國救援隊前往土耳其參與救援。

土耳其地震造成嚴重傷亡，有在當地聯賽效力的中國女足球員經歷了驚險的一刻。李佳悅說：「早上四時的時候，我是在睡夢中，被房子快要倒下去的震感給震醒的。然後和全隊一起逃了出來，因為這邊和震中很近，所以這邊情況也比較嚴重。」她和隊友離開酒店後，亦一度再遇上強烈餘震和暴風雪，幾經波折最終平安撤離。而有在震央附近的當地華人也指震感強烈，「我其實就在震中的城市加濟安泰普，我們放在廚門裏面的瓶瓶罐罐全部是往外飛的」、「整個房間是搖搖欲墜的感覺，因為我老婆懷孕兩個月左右，整個人顫抖、也不知所措。我們還有個18個月大的孩子在床上睡覺。我們當時就去了一間小臥室蹲在那裏，然後我再去拿了枕頭，給他們靠著保護住頭、腿。」

中國民間搜救隊公羊救援隊就派出8人，周二從杭州出發到土耳其參與救災。他們帶了一隻救援犬以及雷達搜索器等裝備，預計最快當地時間8日抵達。

另外國家國際發展合作署指，中方決定向土耳其及敘利亞提供首批4000萬人民幣緊急援助，包括派遣救援隊和醫療隊伍，並提供救災物資。而中國紅十字會亦向土耳其及敘利亞提供20萬美元緊急援助。