前CBA球員實名舉報天津籃協主席涉索賄　當地紀委介入調查

【有線新聞】繼國足後，中國籃球界亦傳出醜聞。有前CBA球員近日實名舉報，天津籃協主席張潤起涉嫌索取賄款，當地紀委已介入調查。另外，中國籃協前副主席李亞光日前亦被帶走調查。

「我叫孟祥宇，現實名舉報天津市體育局籃球運動管理中心主任張潤起，在2014年6月到8月期間利用職務之便，向我進行索賄12萬餘元。」前CBA球員孟祥宇上周拍片，實名舉報身兼天津市籃協主席的張潤起，聲稱對方2014年起不斷向他索賄，更用各種理由剋扣他超過20萬元人民幣的工資，威脅他和其家人就範；直到周日孟祥宇再拍片，表明天津紀律部門已介入調查。

現年27歲、身高2米21的孟祥宇在球場上司職中鋒，曾入選遼寧省青年隊，和到過NBA效力的現役國家隊中鋒周琦做過隊友；2011年到美國讀書，14年返國與CBA球隊天津簽約，但加盟一年多就和球會解約，轉戰澳洲等地聯賽；2017年7月他亦在社交平台，控訴過天津隊對他待遇不公平。

對於孟祥宇近日再作指控，張潤起和天津隊先後發聲明，直指相關說法不實，保留追究法律責任的權利。

近期內地體壇醜聞不絕，繼國足掀起反貪腐風波，籃球界亦不能倖免。重慶市紀委監委上周四通報，市體育局原巡視員、中國籃協前副主席、男籃名宿李亞光因涉嫌嚴重違紀違法受查。