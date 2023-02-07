南沙考察團結束行程　梁振英：有助港商了解合作機會

【有線新聞】由全國政協副主席梁振英率領的南沙考察團結束行程。他總結時指，今次考察加深港商了解粵港合作機會。他領導的粵港合作諮詢委員會，會與廣東方面開會，研究兩地的制度如何銜接。

代表29個香港工商界及社團的80人代表團，到訪南沙一間以出口為主的物流中心，了解當前跨境電商及項目物流等營運方式。有航運物流業及零售界代表稱有意在南沙發展。航運物流業界代表林詩鍵說：很多航運、物流業來說，許多用美元結算，「始終人民幣未國際化之前，南沙有如此開放概念思維，應該有很多合作空間。」零售業界代表鄭學玉：「我們好多資源可以共享，例如人力資源香港不足，大灣區資源豐富。我作為零售商代表，我們一定會看商場開舖，找發展商合作。」

負責今次考察活動的全國政協副主席梁振英總結時指，今次考察加深行業了解粵港合作機會。由他領導的粵港合作諮詢委員會，將會與廣東開會，研究兩地的制度如何銜接。梁振英說：「我希望兩三個月之後我們諮詢委員會，在昨日的大會的基礎上，能再就南沙最新的發展情況、整個廣東最新的發展情況再開一次會，更加深入去討論。尤其就制度、機制、對接銜接方面，我們會做一個比較全面、深入的政策研究，看看兩地的機制制度，怎樣可以對接。」

國務院去年印發廣州南沙深化粵港澳全面合作總體方案，支持南沙協同港澳成為面向世界的重大戰略平台。而諮詢委員會的專項小組，亦由原來8個增至現時14個。