專家指近期內地再爆新一波疫情機會微　台灣本月20日起室內免戴口罩

【有線新聞】有專家表示，全國總體免疫力正處較高時期，估計近期爆發新一波疫情可能性不大。另外，台灣當局宣布第二階段口罩鬆綁政策，本月20日起大部分室內地方，毋須強制佩戴口罩。

國家衛健委表示，近期全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固，未有發現病毒傳播力、免疫逃逸能力和致病力有明顯增強。

被問到在「乙類乙管」下，如何應對可能出現的下一波疫情，專家這樣回應。中疾控流行病學首席專家吳尊友表示：「在全國範圍內，人群的免疫保護力應該說是處在一個較高的時期，所以近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性比較小，今後再出現類似於這次大規模的流行的可能性，應該說是比較小的。」

他重申，現在全國大規模流行的高峰期已過，但民眾仍要繼續做好個人防護措施，預防感染，未接種疫苗者亦應盡快打針。

而在台灣，繼去年12月實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間和場所佩戴口罩規定後，周四宣布第二階段放寬政策。流行疫情指揮中心表示，經綜合評估後，如疫情持續穩定可控，本月20日起室內地方不再強制戴口罩；不過醫療機構、老人院舍和公共交通工具等密閉、高風險場所除外。

而學校方面，師生在教室內要繼續戴口罩，直至到下月6日進一步解除學校口罩令為止。