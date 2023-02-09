汕頭元宵巡遊現日本國旗？官方：流傳已久的銅鑼旗

【有線新聞】廣東汕頭近日舉辦元宵節活動時，有人手持疑似日本國旗遊街，引起不少爭議。不過官方解釋其實是當地民間流傳已久的銅鑼旗。

剛剛的星期日，是正月十五元宵佳節，廣東汕頭潮南區董塘村當晚煙花聲音不絕，亦有人打鑼打鼓巡遊，但隊伍中因為有人手持一支白色底、正中央有一個大紅圈，驟眼看與日本國旗極為相似的旗幟，引起不少的爭議。

有網民直言用日本旗巡遊是辱華，要求有關部門嚴查；不過有人則說，旗幟雖然與日本國旗相似，但其實是傳統的銅鑼旗。

潮南區峽山街道辦工作人員表示：「那個旗好像是從解放前就流傳下來，是敲鑼打鼓才有的，那個叫銅鑼旗，(跟日本國旗長得很像是吧？)對對對，就是神似，但是那個圓的大小，還有形太是不太一樣的，肯定不是(日本國旗)，絕對不可能。」

官方事後解釋說，當晚舉辦的是潮汕地區元宵節「三山國王」民俗巡遊，在當地已有150多年歷史。巡遊時會使用5種彩旗，包括龍旗、虎旗等，而引起爭議的是「銅鑼旗」旗杆上綁有青竹葉和榕樹葉，寓意平安、諸事圓滿。

「銅鑼旗」在不少古代畫作中都有出現，例如宋代畫家蕭照的《中興瑞應圖》，還有明代畫家仇英所繪的《清明上河圖》，都能夠看到這支旗幟。