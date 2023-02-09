江蘇14歲女童疑被迫吸「笑氣」後死亡　三男被警扣查

【有線新聞】江蘇一名14歲女童懷疑被三名男子帶到酒店，強迫吸食俗稱「笑氣」的一氧化二氮後死亡，三人已被警方扣查。

網上片段看到，多人在酒店門口擺放花圈、撒溪錢及燒冥鏹，其中一名男子手持紙板，寫有「威逼我女兒吸食毒品」等字句，引起社會關注。

受害女童父親及母親表示：「我們家的孩子不認識那三個男的，其中有一個女(孩)也是十四五歲，她(朋友)帶著我們家閏女然後去玩的。到酒店以後，他們三個男人不知道吸食甚麼東西，然後就哄騙她們吸完，我們家女兒就吸了幾口，然後當場翻白眼了。」

他說14歲的女兒上周三與另一女童到酒吧消遣，之後被3名男子灌酒，其後被帶到酒店房間，期間吸入了幾口不知名氣體便嘴唇發紫，同行女童打算報警但一度被阻止，最終送院後搶救無效死亡。

當局通報指，女童死前曾吸食「笑氣」，涉案人員已被警方扣查，「我們目前了解的情況是，不是毒品，「笑氣」它沒列入到這個毒品行列。(疑犯)當時就應該是被控制的，具體案件的細節，我們還在等公安部門的答覆。」

俗稱「笑氣」的一氧化二氮主要用作醫療和工業用途，吸入後會令人興奮，近年經常被人濫用，但目前「笑氣」在內地並非毒品，所以在執法上有一定難度。