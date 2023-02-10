神十五航天員首次出艙　歷時約7小時

【有線新聞】神舟十五號航天員完成首次出艙任務，歷時大約7小時，是歷來中國航天員出艙時間最長，艙外活動距離最遠的一次。

「神舟十五號，打開出艙艙門，完畢！」周四下午約五時，神十五指令長費俊龍打開問天氣閘艙艙門，探身艙外，「01已出艙，完畢！」其後航天員張陸亦順利出艙，兩人首次漫步太空。

另一名航天員鄧清明就在艙內配合，期間他們完成了夢天實驗艙，擴展泵組安裝等工作，大約7小時後，到周五凌晨零時16分，順利完成全部既定任務。

中國航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示：「整個過程、程序執行是正確的，操作也很到位，表現出很強的操作能力和協同配合的能力。」

這次也是中國太空站整體建成後，航天員首次出艙活動範圍更大。航天科技集團空間站系統副總設計師朱光辰表示：「這次任務是空間站，三艙組合體建造完成以後，第一次跨三艙的大範圍作業，航天員攜帶大型物品，從太陽電池翼和艙體之間的空隙經過，為了保障整個任務安全順利完成，事先進行了充分的仿真和分析，目前工作都是正常的。」

神十五上年11月發射升空，他們將會駐留太空站約半年，進行各項設備測試及空間科學實驗，期間預計有三至四次出艙活動。