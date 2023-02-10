中老泰鐵路首班運輸往返列車順利開出　運輸時間成本大減

【有線新聞】被視為「一帶一路」標誌工程的中老泰鐵路，首班運輸往返列車周二在雲南昆明順利開出，大大縮減運輸時間和成本，有助加快建成中老泰經濟走廊。

這一列載有19個冷藏貨櫃、約280噸新鮮蔬菜的中老鐵路國際貨物列車，周二下午從雲南省中鐵聯集昆明中心站駛出。列車先採用中老鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車，由昆明運到老撾萬象南站後，再經泰國米軌鐵路運抵曼谷。

中通國際東南亞公司執行總裁肖坤滿說：「以前我們需要七八天，現在包括清關時間、報關時間，包括轉移時間55個小時到達泰國的曼谷，提升了整個鏈條的實效。以前我們的成本大概一個班車下去的話，昆明到曼谷大概成本在2.6萬元，現在我們的成本基本上控制在兩萬以內。」

負責人又稱中老泰全程鐵路運輸列車，成功搭建起一條集清關報關、冷鏈運輸、物流保障、供應鏈和金融服務一體的鐵路運輸全鏈路服務項目，為中國與東盟國家間提供一個高效穩定、便捷和低成本的鐵路物流服務，也能為彼此經貿合作注入新動能。

中老鐵路跨境貨物運輸已覆蓋老撾、泰國、緬甸和馬來西亞等「一帶一路」國家，運輸貨物由開通初期的10多種，擴展至1200多種。截至目前為止，中老鐵路跨境貨物列車累計開行超過3600架次，貨運總量超過250萬噸。