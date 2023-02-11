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前宗教事務局長望赴台弔唁星雲大師被拒 國台辦批罔顧人道主義
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2023年02月11日
【有線新聞】宗教事務局前局長葉小文被拒到台灣弔唁星雲大師。
國台辦發言人朱鳳蓮指，由國台辦和宗教事務局等組成38人的弔唁團，在台灣佛光山協助下，按正常途徑辦理赴台手續。原訂周六早上由北京出發，但受到台灣方面阻擋無法成行。
朱鳳蓮批評，民進黨罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，令星雲大師後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害信眾感情、不得人心。
台灣陸委會指，收到葉小文赴台申請，但考慮到他曾被民間團體指控涉及迫害宗教自由，基於維護社會安全考慮拒絕他的申請。
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