廣東河源發生4.3級地震　本港天文台接獲市民報告震感

【有線新聞】廣東河源發生4.3級地震。

有當地民居閉路電視拍到地震的一刻，有民眾就走到戶外暫避。中國地震網測定，廣東河源市源城區附近上午10時41分，發生黎克特制4.3級地震，震源深度11公里，暫時未有傷亡及損毀報告。

天文台指震央距離香港東北約170公里，接獲超過10宗市民報告，感到持續數秒的輕微震動。