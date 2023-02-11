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福建男童墮樓梯後不治　家長質疑校方疏忽照顧

  • i-Cable
  • 2023年02月11日
【有線新聞】福建一名男童在學校跌落樓梯後不治，他曾在課堂上七次舉手示意身體不適，但老師未有即時處理問題。事後男童家長認為，老師涉嫌疏忽照顧。
福州鼓樓區一名8歲男童，2020年11月在學校梯間摔倒，送院搶救無效死亡。法院日前已就事件作出一審判決，而周四進行二審前，男童母親連日在個人微博帳號，發布事發時的閉路電視畫面及發文，指兒子在事發當日，上課時舉手向老師表示身體不適但一直未獲理會。直到最後第七次，老師才示意男童留在座位上休息。
至下課後，老師見男童步履不穩，於是攙扶他落樓梯。在閉路電視
拍攝不到的地方，男童懷疑不慎失足，由3樓梯間跌落至2樓拐角處，並陷入昏迷，送院搶救無效死亡。家屬指兒子跌落樓梯後老師未有即時報警，認為校方及老師處理問題不當，亦質疑學校隱藏閉路電視。
事件引起社會關注，有網民指出二審開庭，意味有人就一審提出上訴。而家屬選擇在這時候連日發文及發布片段，有網民認為是希望爭取更多輿論上的支持。事實上事情曝光後，較多網民評論都是批評校方和老師。但亦有人指在各方都未有透露一審結果的情況下，不宜太早下判斷。
有內媒亦引述當地教育部門人員透露，男童患有基礎疾病，死因與摔倒無關，校方亦沒有刻意刪除監控畫面。
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