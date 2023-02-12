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內地加強銀行資產風險管理 以便更好地評估信用風險
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】內地加強對銀行的金融資產風險管理，以便更好地評估信用風險。
中國銀保監會與人民銀行發布有關辦法，由7月1日起，銀行要將金融資產按風險分為正常、關注、次級、可疑和損失五類。當局稱，近年來商業銀行資產結構發生了很大變化，風險分類面臨很多新問題，新規定將有助銀行業有效防範和化解信用風險。
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