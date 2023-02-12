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胡鑫宇案　當局處置1894個違法違規帳號

  • i-Cable
  • 2023年02月12日
【有線新聞】內地當局就江西學生胡鑫宇自殺案排查各網絡平台，處置了1894個違法違規帳號。
中央網信辦公告指，一些網絡帳號編造離奇失蹤原因，杜撰警方調查進展，假冒相關人員身份，無底線炒作事件，通過肆意造謠，引發恐慌，挑唆對立情緒，已經挑戰社會基本道德底線，亦違法了相關法規。當局表示，將持續打擊及鼓勵民眾監督舉報類似的內容。
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