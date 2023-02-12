北京房山區2.8級地震

【有線新聞】北京房山區發生2.8級地震，未有傷亡和損毀報告。

根據中國地震台網，地震發生於下午4時42分，震源深度14公里。同日雲南、新疆、甘肅三地分別錄到2.9級至3.3級地震，震源深度10至11公里，均未發現人員傷亡。