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山東省據報發現不明飛行物體　當局準備擊落

  • i-Cable
  • 2023年02月12日
【有線新聞】山東省據報發現不明飛行物體，當局準備擊落。
山東青島市即墨區海洋發展局表示收到通知，日照市附近海域發現不明飛行物體，正準備擊落，呼籲附近漁民注意安全，並請漁民協助拍照取證，如果情況許可協助打撈。
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