梁振英專訪：香港貿易優勢未變 與南沙對接

【有線新聞】日前結束在廣州南沙考察的全國政協副主席梁振英，接受本台專訪時表示，香港要充分發揮獨特優勢，認為需要扭轉內地對香港固有認識，從而帶來新機遇。

三年疫情窒礙本港經濟，全國政協副主席梁振英接受本台專訪時表示，他認為香港在全球的外貿優勢，並未因疫情而動搖。

梁振英表示：「香港人自己關上門，是沒有辦法發展好我們的經濟。疫情總會過去的，我們不僅要走在形勢前面，要想在形勢前面。我們現在基本上已經沒有製造業，但是在香港一買一賣，貿易額是非常大的等於我們GDP3.3倍，我們做買賣，買全球，賣全球。」

恰逢上周一的全面通關首日，他率領80名商協會代表，「拉大隊」到廣州南沙考察。他形容兩地的合作是相互成就，透過服務業可幫助香港打開新出路，「如果單純是香港的製造業和南沙的製造業對接合作，這個看法比較窄，結合南沙它的製造業產品，如何通過香港的國際聯繫等等，出去外面的市場，它們所需要的原材料和零配件等，如何通過香港的國際貿易服務業，在世界各地找到性價比最高的供應。舉一反三，香港的金融、法律服務，以及其他專業服務也可以支撐南沙、整個廣東省的製造業高質量發展。」

除了南沙，他多次到黑龍江、海南等地考察，並受邀在當地成立合作諮詢委員會。他認為要扭轉內地對香港的固有認識，從而帶來更多機遇，「過去內地有一些人的看法，你講香港航運服務業，他仍然說碼頭，但是香港國際航運中心，不以貨櫃箱來論英雄，我們要做的是價值更高的航運服務業。內地省市領導人來香港是絡繹於途，來香港的目的不是過去那種招商，通過內地對我們的重新認識，我們可以有新的功能。」

他又認為兩地在制度銜接上，內地可再放寬港人在內地執業資格，並可以發揮雙方制度差異的優勢，從而促進合作。