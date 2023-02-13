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四川貨車逆向撞毀私家車　釀6死1傷

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】四川有貨車失控撞毀私家車，造成私家車內6人死亡。
事發在周一上午近7時，一輛貨車在成渝環線高速公路，撞毀逆向的一輛私家車，造成私家車內6人死亡，貨車的乘客亦受傷。
初步調查指，貨車司機周日清晨5時許從廣東駕車出發，途經多地前往四川自貢，懷疑因疲勞駕駛導致意外，目前已被警方控制。
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