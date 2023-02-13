i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
四川貨車逆向撞毀私家車 釀6死1傷
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】四川有貨車失控撞毀私家車，造成私家車內6人死亡。
事發在周一上午近7時，一輛貨車在成渝環線高速公路，撞毀逆向的一輛私家車，造成私家車內6人死亡，貨車的乘客亦受傷。
初步調查指，貨車司機周日清晨5時許從廣東駕車出發，途經多地前往四川自貢，懷疑因疲勞駕駛導致意外，目前已被警方控制。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
下一則新聞
下一則新聞
一線搜查｜天文台料情人節濕度95% 開抽濕機做錯一步隨時著火 專家教9招安全貼士
生活
有線生活
今天
推薦閱讀
西九高鐵站上蓋地盤塌天秤 新地：安全檢查現技術問題 勞工處稱會調查
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月11日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
給十九歲的我｜張婉婷稱「名譽董事」助訪李慧詩 單車總會：沒相關職位、亦沒派人協助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月07日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
給19歲的我｜英華女學校退選金像獎最佳電影 郭偉倫堅持接受提名：肯定十年努力
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月09日
山東省據報發現不明飛行物體 當局準備擊落
中國在線
新聞資訊
2023年02月12日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日