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台灣據報下周一開放港澳人士自由行　陸委會明日召開記者會

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】台灣傳媒報道，當局或於下周一開放港澳人士到台灣自由行。
報道稱陸委會星期二會就有關措施舉行記者會，又指下周一起先行開放港澳人士自由行。陸委會早前表示，恢復大陸和港澳以及台灣的往來，健康有序交流是既定的政策。
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