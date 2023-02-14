港澳辦主任夏寶龍會見香港社會人士

【有線新聞】港澳辦主任夏寶龍日前到深圳，會見香港的社會人士。港澳辦表示，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍日前在深圳，會見了一批香港的社會人士，了解香港最近發展形勢，並聽取了有關政府近期施政，及開展區議會等地方行政檢討情況的匯報。

而特區政府就表示，現屆區議會任期年底完結。民政及青年事務局聯同政制及內地事務局，已按行政長官要求，展開地方行政檢討，確保未來安排符合《基本法》及「愛國者治港」原則，提升基層管理效能。