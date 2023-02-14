農業農村部：堅決確保糧食安全　加快建成農業強國

【有線新聞】中共中央今年的一號文件，繼續聚焦「三農」問題，指要堅決確保糧食安全，防止大規模重返貧窮。並推進鄉村發展，加快建設成農業強國。

農業農村部表示，內地去年面對疫情及災情，加上國際糧價劇烈波動，農業受到多重衝擊。但整體保持糧食豐收，大豆和油料擴種超出預期。去年全年糧食總產量保持在1.3萬億斤水平，增產74億斤、再創新高。

不過內地人口基數龐大，糧食需求仍處於剛性增長。一號文件也首次提出加快推進農業強國，從多方面提升產能。農業農村部部長唐仁健表示：「強化科技裝備支撐，推動農業關鍵核心技術攻關」，「穩定稻穀補貼，完善玉米大豆生產的補貼，提高大豆的補貼力度，推動擴大大豆政策性收儲和市場化收購。」

而在鄉村振興方面，當局指脫貧工作取得成效，沒出現大規模重返貧窮的現象，農民人均可支配收入超過2萬。今年亦會繼續鼓勵人才入鄉，推動鄉村服務業發展。唐仁健說：「鼓勵發展鄉村餐飲購物、文化、體育、旅遊休閒、養老托幼，信息中介的生活服務。推動農村由賣產品向同時賣服務轉變。」

不過當局亦提到，農民收入增速有所放緩，日後會推出措施穩定就業，並增加農民補貼，逐步提高農村社會保障水平。