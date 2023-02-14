梁振英專訪｜指南沙港式國際社區已成形　稱年輕人拒北上是「聽得太多，看得太少」

【有線新聞】全國政協副主席梁振英接受本台專訪表示，現時在廣州南沙打造的內地首個港式國際社區，足以滿足港人基本衣食住行，認為年輕人不願北上是「聽得太多，看得太少」。

廣州南沙在2021年規劃打造一個港式國際社區，不足兩年已見學校、醫療機構等設施落地，配合廣東當局的「港人港稅」、創業就業補貼等政策落地。

全國政協副主席梁振英認為，目前南沙已基本滿足到港人各方面所需。梁振英接受本台專訪時表示：「稅務問題解決，現在通關，交通問題也解決了，住在南沙完全也不是問題，4、5千元可以租到一個800平方呎新的單位，所以下去還是軟件方面，譬如說是專業人士在南沙執業的資格，一些機制上的問題。」

他自己就先從教育入手，創辦的民心港人子弟學校目前開設十二年學制，每年的學費介乎10萬至14萬元人民幣，今年再提出開辦幼稚園，讓港人子弟在南沙都可以以香港學制讀書。

對於有聲音質疑學校收費偏高，他這樣回應，「我們沒有股東，在香港得到稅局認可，是一個公益機構，因此是免稅的，沒有利潤的考慮，所以我們的收費比香港的免費教育要貴，但是比起內地的商辦的港人子弟學校要便宜得多，基本上香港人子女的教育從幼稚園開始我們幫他鋪排好。」

但是好像一直以來香港年輕人北上的意願都不是很大，你認為可再做甚麼鼓勵他們上去？梁振英回應說：「存在我們青年人當中，回內地考察、發展自己事業的障礙，其實都是心理障礙，可能是聽得太多、看得太少，應該上去看看。我做特首時已經跟廣東省談好，後來爭取中央支持，等港珠澳大橋落成、通車，香港單牌私家車可以北上，讓香港人，尤其香港青年人，通過一個比較自由、方便的出行方式，能夠多些讓自己探索內地的事業發展機會。」

他認為各行各業都可以有更大的發展機遇，好像從事法律界的年輕人，就可以將目光放遠至航運業，利用香港司法獨立、普通法的優勢，推動香港成為海事法的服務中心。