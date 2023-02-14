廣州年輕男女參加戶外聚會欲「脫單」　交友公司：傳統相親太功利

【有線新聞】近年內地新婚率下降，如廣州這些大城市，適婚年齡的單身男女愈來愈多，不少年輕男女都透過交友「脫單」。時下的交友活動是怎樣？傳統的相親還有沒有？

疫情阻礙了正常社交，減少了認識新朋友的機會。有交友公司看準需求，每逢周末都會舉辦戶外交友活動，讓單身男女聚首一堂。參加者昭亮說：「我還是偏向於社交局吧，因為我聽別人說，單純是相親局的話，開門見山那種，太形式、太功利了。」參加者璐璐則說：「你在跟他們相處的過程當中，你就會非常的了解一個人 ，而不是說簡單一個相親活動，就像是『問戶口』一樣。」

負責人表示，近年交友活動的參加者都以女性居多，而活動形式都傾向戶外聚會。交友公司活動負責人葉志瀚表示：「現在的年輕人，其實更傾向於非傳統相親那種模式，就是我們所說的戶外活動，觀影會、舟遊、飯局。因為傳統相親還是要擺條件，把你本身的經濟條件、學歷收入，相對來說比較功利性。」不過他認為，過去3年交友需求只是被壓抑，目前情況已逐漸改善，情人節前夕報名人數，比疫情期間增長近3倍。

在廣州天河公園的相親閣，貼滿一張又一張的照片及履歷，不過來的人大部分，是想為子女謀幸福的家長。家長王小姐表示：「因為相親的一見鍾情的很少，大部分都是同學、同事，鄰居或者找人介紹的，大部分都是這樣，所以搭一下橋更好。」

多年來撮合了超過100對情人的她說，到相親閣的家長，都是擔心子女因為太忙而錯過適婚年齡。紅娘葉老師說：「佔了85%左右都是家長，幫子女找。小朋友都是30多歲都還沒找(對象)，因為忙於讀書，一出來碩士博士研究生，出來已經30多歲，有些27、28歲，他們都是畢業後工作比較忙，導致時間錯過姻緣，這份姻緣作為父母很心急。」

她表示，以往來相親閣的家長，較著重對方的學歷及經濟條件，不過經歷了疫情，要求相對也降低了。