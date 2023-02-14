i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
東莞男子疑因勞資糾紛 持刀捅死三人被捕
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】東莞發生兇殺案，三人死亡。網上片段見到有人受傷倒臥地上，一名女子與疑兇糾纏，警方其後到場拘捕涉案男子。
事發在東莞長安鎮一間電子廠外，當地警方通報，一名38歲男子周一下午，因私人恩怨持刀捅傷一人，另外兩人企圖阻止時亦被捅傷，最終三人均告不治。內地傳媒報道，事件懷疑與勞資糾紛有關。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
下一則新聞
下一則新聞
一期一匯 13/2/2023
一期一匯
財經資訊
今天
推薦閱讀
西九高鐵站上蓋地盤塌天秤 新地：安全檢查現技術問題 勞工處稱會調查
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月11日
一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包 李慧詩不滿「被通知」、電影監制回應一文看
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
泰媒報道中國客拜四面佛 遇黑心小販被劏 胡慧沖警告小心6種騙局 教7字錦囊自保
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
一線搜查｜東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法
生活
有線生活
2023年02月08日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日