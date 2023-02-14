東莞男子疑因勞資糾紛　持刀捅死三人被捕

【有線新聞】東莞發生兇殺案，三人死亡。網上片段見到有人受傷倒臥地上，一名女子與疑兇糾纏，警方其後到場拘捕涉案男子。

事發在東莞長安鎮一間電子廠外，當地警方通報，一名38歲男子周一下午，因私人恩怨持刀捅傷一人，另外兩人企圖阻止時亦被捅傷，最終三人均告不治。內地傳媒報道，事件懷疑與勞資糾紛有關。