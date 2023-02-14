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廣東防疫「粵康碼」停用部分服務

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】廣東為管控疫情推出的「粵康碼」，周四起部分服務會停用。當日上午11時，包括抗原自測、老幼助查、以及防疫工作台服務等將會停用。服務方表示，有關數據之後會徹底刪除及銷毀。「粵康碼」在2020年2月推出，記載核酸檢測及出行信息。疫情期間，民眾乘搭交通工具或進入公共場所等，都要展示有效健康憑證的「粵康碼」。
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