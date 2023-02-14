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中國足協主席陳戌源 涉嫌嚴重違紀違法受查
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】中國足協主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法受查。
通報指陳戌源正接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、湖北省監委審查調查。
現年66歲的陳戌源2019年起擔任中國足協主席，之前曾擔任上港集團董事長，主導海港集團收購上海東亞，球隊之後曾奪得中超冠軍。他亦是繼前國足主師李鐵等人之後，中國球壇第4位重量級人物被查。
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