中國足協主席陳戌源　涉嫌嚴重違紀違法受查

【有線新聞】中國足協主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法受查。

通報指陳戌源正接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、湖北省監委審查調查。

現年66歲的陳戌源2019年起擔任中國足協主席，之前曾擔任上港集團董事長，主導海港集團收購上海東亞，球隊之後曾奪得中超冠軍。他亦是繼前國足主師李鐵等人之後，中國球壇第4位重量級人物被查。