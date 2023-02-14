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自然資源部：台灣地圖應繪畫出釣魚島

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】自然資源部發布規範，指台灣地圖應繪畫出釣魚島。
當局表示有關規範是為加強地圖管理，維護國家主權和安全等而制定，應該準確反映中國領土範圍。當中規定台灣省在地圖上，應按省級行政單位表示，台北市作為省級行政中心表示，除了以台灣島命名的地圖外，應該繪畫出釣魚島和赤尾嶼，包括用全圖或者附圖。而除了特別情況外，海南島地圖必須包括南海諸島。
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