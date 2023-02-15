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內地自去年12月至今 逾8萬人感染新冠死亡
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】中國疾控中心公布，內地去年12月初以來，有逾8萬人因新冠感染死亡。
中疾控數據顯示，從去年12月8日至本月9日，全國醫院累計有83150宗新冠感染相關的死亡個案。高峰期在1月4日，單日有4200多人死亡，到2月6日下降到102宗。超過92%的人本身患有基礎疾病，另外有大約8%人因為呼吸功能衰竭死亡。而感染人數今年以來亦持續下跌，到上周一降至最低約9000人。
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