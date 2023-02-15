返回
按輸入鍵開始搜尋

神舟十六及十七號飛船將於今年升空

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】中國載人航天工程辦公室指，神舟十六及十七號兩艘載人飛船將會在今年升空。
辦公室指隨著中國太空站工程進入應用與發展階段，未來每年會有2艘載人飛船，以及1至2艘貨運飛船升空。其中天舟六號貨運飛船及神舟十六號載人飛船預計會在今年五月發射。到十月就會發射神舟十七號。兩次載人飛行任務期間，航天員將會出艙及進行科普教育等活動。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日