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神舟十六及十七號飛船將於今年升空
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】中國載人航天工程辦公室指，神舟十六及十七號兩艘載人飛船將會在今年升空。
辦公室指隨著中國太空站工程進入應用與發展階段，未來每年會有2艘載人飛船，以及1至2艘貨運飛船升空。其中天舟六號貨運飛船及神舟十六號載人飛船預計會在今年五月發射。到十月就會發射神舟十七號。兩次載人飛行任務期間，航天員將會出艙及進行科普教育等活動。
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