中國足協主席陳戌源受查　官媒：一查到底

【有線新聞】中國足協主席陳戌源涉嫌違紀違法受查，內地有官媒評論指反腐沒有禁區，無論事件牽涉到誰，都會一查到底。

內地周二通報中國足協主席、黨委副書記陳戌源，因涉嫌嚴重違紀違法正接受中紀委調查。現年66歲的陳戌源，2019年起擔任足協主席，以往曾多次公開表態支持球壇反腐。

他在2020年11月曾說：「中國足球發生過黑哨，發生過偏哨、發生過很多官哨、人情哨也好，從一開始我今年是很明確，絕對不容許讓過去在裁判界發生的醜陋的一面，在今天的中國足球再重演。」

直到上周四，足協召開警示教育大會時，陳戌源據報曾經引用「慶父不死、魯難未已」，再三強調中國足壇需要掃黑，結果幾日後他就「落馬」。

這次是繼國足前主帥李鐵、中國足協原秘書長劉奕，以及常務副秘書長陳永亮之後，第4位重量級人物被查。事件在網上引起熱議，有人形容是中國球壇大地震。

更有足壇資深傳媒人爆料稱，陳戌源在國足征戰期間，要求球員陪他踢足球，又要工作人員與他打麻將，更指自從他上任之後，各級中國足球聯賽至少有35支職業球隊解散。

官媒《人民日報》也發表評論文章，提到反腐沒有禁區，無論牽涉到誰都會一查到底；而《環球時報》前總編輯胡錫進也發文批評，指中國對男足投放的資源是其他亞洲國家的數倍，但結果則幾乎顆粒無收，認為中國足球需要根本的改革。另有分析就指，最近球壇反腐的力度愈來愈大，不排除日後會有更多人被查，藉此重建國足的形象。