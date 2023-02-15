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曾任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長　江醒標受查

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  • 2023年02月15日
【有線新聞】福建省紀委監委日前通報，曾任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長的江醒標受查。
通報未有提及江醒標涉及違法的詳細內容，但他的履歷顯示，曾任廣州航道局黨委副書記、董事、總經理；2018年至去年11月，出任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長，之後調任中國交建粵港澳大灣區區域總部諮詢，但上任不足半年，因涉嫌嚴重職務違法受查。
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