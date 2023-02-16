廣東「網紅」圖衝卡上高速公路　遭工作人員扔雪糕筒攔停惹議

【有線新聞】廣東有電單車駕駛者試圖違規駕車衝閘上高速公路，結果被工作人員扔出「雪糕筒」撞停。事後駕駛者被揭發是一名「網紅」，有網民批評「網紅」為博關注無所不用其極，亦有人質疑工作人員做法，危及他人生安全。

「這個甚麼意思，你堵我幹甚麼？我正常走ETC、正常拿卡。(不好意思，廣東這邊是不允(電單車)上高速的)那你拿那個(雪糕筒)來攔我，這個是違法的，我可以告你。」電單車司機被攔停後，向工作人員提出質問。

這件事發生在星期日，駕駛者用短片平台「抖音」，直播駕駛電單車駛上廣東東莞的一條高速公路。期間工作人員指示要求停車無效，於是扔「雪糕筒」將他截停，電單車飛撞到旁邊線道，沒有波及其他車輛，他之後與工作人員理論，全程亦拿著手機在「抖音」直播。

事件在網絡曝光後，網民起初都支持駕駛者，認為工作人員的截停方式，罔顧他人生命安全；但之後駕駛者被揭發原來是一名叫「蘇乞兒」的網紅，輿論風向亦立即轉變，批評他明知電單車不能上高速公路，是故意違規，而且全程進行直播，明顯是有心為之，目的是要博取關注。

「網紅」為搏眼球事件近年屢見不鮮。在浙江杭州，便有兩名男「網紅」上星期五計劃從水路，沿京杭大運河，從杭州划艇到北京，不過僅划了6小時便被截停。

男網紅說：「真的好緊張啊，剛才我們還在笑，現在笑不出來了，這是我第一次進局子。」兩人因為未獲批准私自在運河划艇，被執法人員攔下及帶走調查，最後要寫保證書後才獲准離開。