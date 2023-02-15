最高檢：中國已成為犯罪率最低的國家之一

【有線新聞】最高人民檢察院表示，五年來起訴了7萬多名國家工作人員，又稱去年暴力犯罪人數是近20年來的新低，中國成為犯罪率最低的國家之一。兩會臨近，最高檢總結過去五年工作。刑事犯罪追訴錄得583萬宗，較前一個五年上升近一成。不過當中嚴重暴力犯罪，起訴人數減少27.8%，超過85%是判處三年以下有期徒刑以及不起訴的輕罪案件，形容中國是全球安全感最高的國家之一。最高人民檢察院副檢察長孫謙：「維護國家安全、社會穩定和社會秩序是刑事檢察的首要任務。2022年起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數，為近二十年來最低。我國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。」

除嚴重暴力罪案減少，五年來犯罪結構亦有其他變化。其中危險駕駛罪，由2019年起便取代40多年來一直最為猖獗的盜竊罪，成為全國最多被追訴的罪行，網絡、金融犯罪數量亦急升。

在打擊貪腐方面，過去5年共起訴了7.8萬多名，涉及貪污受賄的國家工作人員，包括孫政才、趙正永、孫力軍、傅政華等百多名原省部級以上幹部。

另外，過去五年一共錄得1400餘宗涉及危害國家安全犯罪案件，但強調數字一直維持在低水平，未來會加強發現及預防滲透、顛覆、分裂國家等罪行的能力。